Потрійна ДТП у Києві: момент перекидання автівки потрапив на відео

Три легковики потрапили в аварію у Києві. Все через одного водія, який порушив правила дорожнього руху.

Ранкова ДТП у столиці сталася у вівторок, 2 квітня. Автівки зіткнулися на проспекті Георгія Нарбута.

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Що відомо про ДТП

Аварія сталася за участю 3 автівок: Ford, Jeep та Infiniti. Момент ДТП потрапив на відео. На кадрах можна побачити, що водій Ford з крайньої правої смуги об'їхав вантажівку, яка стояла перед світлофором посередині, виїхав на перехрестя та спробував повернути. У цей момент по крайній лівій смузі рухався Jeep.

У результаті сталося зіткнення, від якого Jeep перекинувся, а Ford вилетів на протилежну частину дороги. При цьому частини автівок розлетілися у різні сторони та зачепили Infiniti.

Момент аварії у столиці: відео патрульної поліції Києва



Правоохоронці кажуть, що винуватцем аварії є водій Ford. На нього склали протокол за фактором порушення ПДР, що призвело до ДТП, та винесли постанову за фактором руху смугою громадського транспорту. Водій Jeep теж отримав постанову. Як з'ясувалося, у нього не було чинного страхового поліса.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. У поліції закликали водіїв берегти себе та дотримуватися ПДР.

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