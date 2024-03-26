Как сообщают журналисты Zaxid.net, ссылаясь на собственные источники, за рулем одного из автомобилей был работник СБУ. Вероятно, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите также Во Львове густой туман: произошло масштабное ДТП с участием 27 авто

В Тернополе произошло масштабное ДТП

В Тернополе водитель Audi Q5 совершил аварию с тремя автомобилями. Так, на перекрестке улиц Мазепы и Львовской возле McDonalds мужчина выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с несколькими встречными автомобилями – Suzuki, Jaguar и Volkswagen.



ДТП в Тернополе / Фото полиции Тернопольской области

Как следствие, пострадали 8 человек, одна из которых – женщина в положении. Ее госпитализировали. Свидетели утверждают, что водитель, который был за рулем Audi Q5 и вызвал аварию, был пьяным. Очевидцы рассказали, что мужчина не мог выйти из машины, а позже пытался завести свой автомобиль, чтобы убежать. Водитель Volkswagen, который также пострадал в аварии, отобрал у пьяного рулевого ключи.

В ГБР во Львовской области подтвердили в комментарии Zaxid.net, что за рулем автомобиля, который вызвал масштабную аварию, был милиционер из силовых структур. Журналистам из собственных источников стало известно, что говорится о сотруднике СБУ.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются. У мужчины также взяли образцы для проведения экспертизы и проверки на содержание алкоголя.

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения – по части 1 статьи 286-1 УК Украины. Автомобиль, за рулем которого находился работник правоохранительного органа, проигнорировав красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. По предварительным данным, правоохранитель был в состоянии алкогольного опьянения,

– рассказала пресс-секретарь ГБР Львова Татьяна Муравель в комментарии Zaxid.net.

ДТП и аварии: последние новости