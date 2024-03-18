Смертельная авария произошла 17 марта около 19:00 вблизи села Пятничаны Стрыйского района. Что стало причиной ДТП – сейчас устанавливают правоохранители.

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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Как сообщили в полиции, около 19:00 17 марта на трассе "Киев – Чоп" столкнулись 2 автомобиля – легковушка Ford Focus и фура DAF. Что стало причиной столкновения, в полиции не сообщали, однако оно повлекло смертельные последствия.

Так, 32-летняя жительница Стрыйского района, которая была за рулем, от полученных трав скончалась на месте. В салоне автомобиля также был 31-летний пассажир, который также из того же села, что и женщина, умер в больнице. Известно, что пострадала и 2-летняя девочка, которая была в легковом автомобиле. Сейчас она находится в больнице с различными телесными повреждениями.

За рулем грузовика был 45-летний мужчина – водитель живет в Херсонской области. В каком он состоянии и получил ли ранения – в полиции не сообщили.

Сейчас правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Максимальные санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

Смертельное ДТП в Стрыйском районе / Фото полиции Львовщины

На Львовщине в ДТП пострадали 4 человека

Днем 17 марта на Львовщине также произошло еще одно ДТП. Так, столкнулись два легковых автомобиля – Peugeot Expert и Ford Fusion.

Правоохранители установили, что за рулем Peugeot Expert был 35-летний житель Львовского района, управлял Ford Fusion также 35-летний львовянин. Известно, что во втором автомобиле также было двое пассажиров – 36-летняя женщина и 10-летний ребенок. Все 4 человека получили травмы различной степени и сейчас находятся в больнице.

Легковые автомобили столкнулись на Львовщине / Фото полиции Львовской области

Полиция Львовской области также зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения ПДД. Что стало причиной столкновения легковых автомобилей – установит следствие.