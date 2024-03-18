Смертельна аварія сталася 17 березня близько о 19:00 поблизу села П’ятничани Стрийського району. Що стало причиною ДТП – наразі встановлюють правоохоронці.

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Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою

Як повідомили у поліції, близько о 19:00 17 березня на трасі "Київ – Чоп" зіткнулися 2 автомобілі – легковик Ford Focus та фура DAF. Що стало причиною зіткнення, у поліції не повідомляли, однак воно спричинило смертельні наслідки.

Так, 32-річна жителька Стрийського району, яка була за кермом, від отриманих трав померла на місці. У салоні автомобіля також був 31-річний пасажир, який також з того ж села, що й жінка, помер у лікарні. Відомо, що постраждала й 2-річна дівчинка, яка була в легковому автомобілі. Нині вона перебуває у лікарні з різними тілесними ушкодженнями.

За кермом вантажівки був 45-річний чоловік – водій мешкає у Херсонській області. У якому він стані та чи отримав поранення – у поліції не повідомили.

Наразі правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальні санкції цієї статті передбачають позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває.

Смертельне ДТП у Стрийському районі / Фото поліції Львівщини

На Львівщині в ДТП постраждало 4 людей

Вдень 17 березня на Львівщині також сталася ще одна ДТП. Так, зіткнулися два легкові автомобілі – Peugeot Expert та Ford Fusion.

Правоохоронці встановили, що за кермом Peugeot Expert був 35-річний мешканець Львівського району, керував Ford Fusion також 35-річний львів'янин. Відомо, що у другому автомобілі також було двоє пасажирів – 36-річна жінка та 10-річна дитина. Усі 4 осіб отримали травми різного ступеня й нині перебувають у лікарні.

Легкові автомобілі зіткнулися на Львівщині / Фото поліції Львівської області

Поліція Львівської області також зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення ПДР. Що стало причиною зіткнення легкових автомобілів – встановить слідство.