Смертельна аварія сталася у неділю, 17 березня, біля села Піщанка. Мікроавтобус Mercedes-benz їхав за маршрутом Дніпро – Слов'янськ.
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Що відомо про ДТП
Маршрутка перевозила пасажирів. Раптом машина вилетіла у кювет та перекинулася. Відомо про 3 жертв. Попередньо, 2 людини загинули на місці, ще одна особа померла на руках у лікарів.
Також відомо про щонайменше 14 травмованих. Серед постраждалих є діти. Всіх цих людей ушпиталили.
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Точна причина аварії уточнюється. Попередньо, водій маршрутки міг їхати на великій швидкості та не впоратися з керування, коли перед його мікроавтобусом розверталася вантажівка.
Маршрутка з людьми перекинулася / Фото з соцмереж
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