Аварія сталася близько 12:25 на автодорозі Н-09 поблизу села Тязів. На жаль, троє людей загинули.
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Що відомо про ДТП
За попередніми даними, 57-річний водій "Mercedes C220" – мешканець села Угорники виїхав на зустрічну смугу руху й допустив зіткнення з рейсовим автобусом "Уїзд – Івано-Франківськ".
У результаті аварії, попередньо, троє людей загинуло, а саме водій рейсового автобуса та його двоє пасажирів. Окрім цього, є травмовані пасажири,
– повідомили в поліції.
Поліцейські встановлюють всі обставини події.
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ДТП на Прикарпатті / Фото поліції
Внаслідок ДТП на Львівщині постраждали 16 людей
- Ввечері 12 березня у селі Прилбичі Яворівського району рейсовий автобус "Львів – Липовець" зіткнувся з автомобілем Volkswagen і пеекинувся.
- На момент ДТП в автобусі було 15 пасажирів.
- Відомо, що 14 потерпілих, зокрема, 17-річну дитину, з травмами різного ступеня тяжкості ушпиталили.
- Ще двоє пасажирів, зокрема, дитина, госпіталізації не потребували. Отрималти допомогу на місці.