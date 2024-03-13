Авария произошла около 12:25 на автодороге Н-09 вблизи села Тязив. К сожалению, три человека погибли.

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Что известно о ДТП

По предварительным данным, 57-летний водитель "Mercedes C220" – житель села Угорники выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом "Уезд – Ивано-Франковск".

В результате аварии предварительно, три человека погибли, а именно водитель рейсового автобуса и его двое пассажиров. Кроме этого, есть травмированные пассажиры,

– сообщили в полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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