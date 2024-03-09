Как сообщили правоохранители, по предварительной информации, 9-летний мальчик перебегал нерегулируемый пешеходный переход, информирует 24 Канал. Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло 8 марта.

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На мальчика наехал 47-летний мотоциклист. После этого ребенка доставили в больницу.

В результате ДТП ребенка с подозрением на перелом ноги и травмой головы доставили в Белоцерковскую больницу,

– говорится в сообщении.

По факту аварии полиция начала досудебное расследование.

Виновник ДТП на Львовщине избежал наказания

Доцент Ужгородского национального университета Ярослав Ступник избежал наказания за аварию с парламентарием от "Слуги народа". ДТП произошло в августе 2023-го года. Тогда Ступник нарушил ПДД.

Согласно данным из Единого государственного реестра судебных решений, Ярослав Ступник за рулем Toyota Camry был невнимательным и не следил за дорожной ситуацией, а своими действиями создал угрозу безопасности дорожного движения. Водитель двигался со скоростью 120 – 140 километров, хотя правила позволяли только 110.

Не придерживался безопасной дистанции и безопасного интервала, в результате чего совершил столкновение с попутным транспортным средством Kia Sportage, а дальше – в неуправляемом состоянии совершил столкновение с попутным автомобилем марки Toyota RAV4,

– указано в документе.

В результате дорожно-транспортного происшествия были ранены два человека. Речь идет о депутате от "Слуги народа" Александре Копыленко, который был пассажиром Ярослава Ступника, а также – ребенке, который ехал в Kia Sportage.

Против заведующего кафедрой уголовного права и процесса Ужгородского национального университета возбудили уголовное производство. Впрочем, впоследствии он заключил соглашение о признании виновности.

Пустомытовский районный суд Львовской области признал водителя Toyota Camry виновным в ДТП. Ему назначили 4 года за решеткой без лишения водительских прав. Впрочем, впоследствии Ярослава Ступника освободили от тюремного заключения. Ему назначили годовой испытательный срок. Кроме того, он должен оплатить процессуальные издержки за экспертизу – почти 63 тысячи гривен.