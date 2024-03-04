Инцидент произошел на дороге Киев – Чоп возле села Ковьяри Львовской области. Приговор заведующему кафедрой уголовного права и процесса Ужгородского национального университета Ярославу Ступнику 1 марта вынес Пустомытовский районный суд Львовской области, пишет 24 Канал.

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Что известно о приговоре доценту

В Едином государственном реестре судебных решений говорится, что водитель Ярослав Ступник, едучи за рулем Toyota Camry 22 августа 2023 года:

был невнимателен, не следил за дорожной ситуацией, соответственно – не отреагировал на ее изменение;

своими действиями он создал угрозу безопасности дорожного движения;

в установленных пределах не выбрал безопасной скорости движения, чтобы иметь возможность постоянно контролировать движение автомобиля и безопасно им управлять.

...Двигаясь со скоростью 120 – 140 километров в час, которая превышает максимальную на данном отрезке дороги 110 километров в час, не придерживался безопасной дистанции и безопасного интервала, в результате чего совершил столкновение с попутным транспортным средством Kia Sportage, а дальше – в неуправляемом состоянии совершил столкновение с попутным автомобилем марки Toyota RAV4,

– говорится в приговоре суда.

В результате аварий получили ранения два человека:

депутат от "Слуги народа" Александр Копыленко, который был пассажиром виновника ДТП;

ребенок, который ехал в Kia Sportage.

После аварии в отношении заведующего кафедрой уголовного права и процесса Ужгородского национального университета возбудили уголовное дело.

Впоследствии он заключил соглашение о признании виновности с прокурором, ведь потерпевшие не были против.

Пустомытовский районный суд Львовщины признал Ярослава Ступника виновным в аварии и назначил ему 4 года заключения без лишения водительских прав.

Однако судья Владимир Мусиевский освободил его от тюремного заключения, назначив годовой испытательный срок. Также Ступник должен оплатить почти 63 тысячи гривен процессуальных издержек за экспертизу.

На приговор еще можно подать апелляцию в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Заведующий кафедрой уголовного права Ужгородского университета избежал тюрьмы / Фото полиции

Важное об аварии