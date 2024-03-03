По данным полиции, злоумышленник в Щецине сознательно въехал в пешеходов, вызвав аварию. Мужчину уже арестовала полиция.

Интересно Блокирование границы с Польшей: что сделали местные фермеры с грузовиками для ВСУ

Среди пострадавших в Щецине были украинцы

Воевода Западнопоморского воеводства Адам Рудавский рассказал журналистам польского издания Gazeta Wyborcza, что в целом в результате аварии в Щецине 20 пострадавших в возрасте от пяти до 62 лет.

Среди раненых – шестеро детей, шестеро пострадавших – граждане Украины,

– отметил он.

Рудавский также отметил, что две пострадавшие, которым 22 и 58 лет соответственно, находятся в критическом состоянии, еще четверо пострадавших в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в семь больниц региона.

Воевода Западнопоморского воеводства также отметил, что к спасательной операции было привлечено 18 групп спасателей и 70 полицейских.

В Щецине произошла жуткая авария с пострадавшими