За даними поліції, зловмисник у Щецині свідомо в’їхав у пішоходів, спричинивши аварію. Чоловіка вже заарештувала поліція.

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Серед постраждалих у Щецині були українці

Воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський розповів журналістам польського видання Gazeta Wyborcza, що загалом внаслідок аварії у Щецині є 20 постраждалих віком від п'яти до 62 років.

Серед поранених – шестеро дітей, шестеро потерпілих є громадянами України,

– зазначив він.

Рудавський також наголосив, що дві потерпілі, яким 22 і 58 років відповідно, перебувають у критичному стані, ще четверо постраждалих у тяжкому стані. Потерпілих доставили у сім лікарень регіону.

Воєвода Західнопоморського воєводства також зауважив, що до рятувальної операції було залучено 18 груп рятувальників та 70 поліцейських.

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