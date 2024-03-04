Інцидент трапився на дорозі Київ – Чоп біля села Ков'ярі Львівської області. Вирок завідувачу кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету Ярославу Ступнику 1 березня виніс Пустомитівський районний суд Львівщини, пише 24 Канал.

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Що відомо про вирок доценту

У Єдиному державному реєстрі судових рішень мовиться, що водій Ярослав Ступник, їдучи за кермом Toyota Camry 22 серпня 2023 року:

був неуважний, не слідкував за дорожньою ситуацією, відповідно – не відреагував на її зміну;

своїми діями він створив загрозу безпеці дорожнього руху;

в установлених межах не вибрав безпечної швидкості руху, щоб мати змогу постійно контролювати рух автомобіля і безпечно ним керувати.

...Рухаючись зі швидкістю 120 – 140 кілометрів за годину, яка перевищує максимальну на даному відрізку дороги 110 кілометрів за годину, не дотримався безпечної дистанції та безпечного інтервалу, внаслідок чого здійснив зіткнення з попутним транспортним засобом Kia Sportage, а далі – у некерованому стані здійснив зіткнення з попутним автомобілем марки Toyota RAV4,

– мовиться у вироку суду.

Внаслідок аварій зазнали поранень двоє людей:

депутат від "Слуги народу" Олександр Копиленко, який був пасажиром винуватця ДТП;

дитина, яка їхала в Kia Sportage.

Після аварії щодо завідувача кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету порушили кримінальну справу.

Згодом він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, адже потерпілі не були проти.

Пустомитівський районний суд Львівщини визнав Ярослава Ступника винним в аварії та призначив йому 4 роки ув'язнення без позбавлення водійських прав.

Однак суддя Володимир Мусієвський звільнив його від тюремного ув'язнення, призначивши річний іспитовий термін. Також Ступник має сплатити майже 63 тисячі гривень процесуальних витрат за експертизу.

На вирок ще можна подати апеляцію протягом 30 днів з дня його проголошення.

Завідувач кафедри кримінального права Ужгородського університету уникнув тюрми / Фото поліції

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