Як повідомили правоохоронці, за попередньою інформацією, 9-річний хлопчик перебігав нерегульований пішохідний перехід, інформує 24 Канал. Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталася 8 березня.

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На хлопчика наїхав 47-річний мотоцикліст. Після того дитину доправили до лікарні.

Внаслідок ДТП дитину з підозрою на перелом ноги та травмою голови доправили до Білоцерківської лікарні,

– йдеться у повідомленні.

За фактом аварії поліція почала досудове розслідування.

Винуватець ДТП на Львівщині уникнув покарання

Доцент Ужгородського національного університету Ярослав Ступник уникнув покарання за аварію з парламентарем від "Слуги Народу". ДТП сталася у серпні 2023-го року. Тоді Ступник порушив ПДР.

Згідно з даними з Єдиного державного реєстру судових рішень, Ярослав Ступник за кермом Toyota Camry був неуважним та не стежив за дорожньою ситуацією, а своїми діями створив загрозу безпеці дорожнього руху. Керманич рухався зі швидкістю 120 – 140 кілометрів, хоча правила дозволяли лише 110.

Не дотримався безпечної дистанції та безпечного інтервалу, внаслідок чого здійснив зіткнення з попутним транспортним засобом Kia Sportage, а далі – у некерованому стані здійснив зіткнення з попутним автомобілем марки Toyota RAV4,

– зазначено у документі.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди було поранено двоє людей. Йдеться про депутата від "Слуги народу" Олександра Копиленка, який був пасажиром Ярослава Ступника, а також – дитину, яка їхала в Kia Sportage.

Проти завідувача кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету порушили кримінальне провадження. Утім згодом він уклав угоду про визнання винуватості.

Пустомитівський районний суд Львівської області визнав водія Toyota Camry винним у ДТП. Йому призначили 4 років за ґратами без позбавлення водійських прав. Утім згодом Ярослава Ступника звільнили від тюремного ув'язнення. Йому призначили річний іспитовий термін. Окрім того, він має сплатити процесуальні витрати за експертизу – майже 63 тисячі гривень.