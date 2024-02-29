3 ноября 2023 года на трассе Киев – Чоп в селе Березовка Житомирского района около десяти утра нардеп Николаенко совершил наезд на молодую девушку. Потерпевшая погибла на месте. В ГБР говорят, что трагедии возможно было избежать.

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Николаенко превысил скорость

Следствие установило, что в тот день нардеп на авто направлялся во Львов. Он двигался с превышением разрешенной скорости.

В частности, камеры на трассе Киев – Чоп возле населенного пункта, где произошла авария, зафиксировали превышение допустимой скорости подозреваемым от 40 до 50 километров в час. В это время 18-летняя местная жительница перебегала проезжую часть в селе.

По мнению следователей, водитель не принял достаточные меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства и допустил наезд на пострадавшую, в результате чего она получила травмы несовместимые с жизнью.

Если бы Николаенко придерживался требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 километров в час и своевременно затормозил, девушка успела бы перебежать через дорогу.

Кроме того, стало известно, что нардеп не в первый раз нарушает правила дорожного движения. Только в течение 2022 – 2023 годов в него было вынесено 22 постановления о привлечении к административной ответственности за превышение скорости.

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