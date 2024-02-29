Враг не прекращает диверсионную деятельность на севере нашего государства. Таким образом оккупанты пытаются помешать переброске украинских войск на более горячие направления. Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что происходит на границе с Беларусью.
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Есть ли угроза наступления из Беларуси
По словам Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается без изменений. С украинской стороны продолжается строительство укреплений для защиты линий границы и приграничных территорий. Представитель ГПСУ отметил, что создаются возможности, которые позволили бы отразить любую атаку в случае повторного наступления с этого направления.
В то же время он отметил, что у россиян нет достаточно сил для вторжения с территории Беларуси.
Демченко напомнил, что Россия еще раньше вывела свои подразделения, которые находились на территории Беларуси. Это примерно 10 – 12 тысяч личного состава, проходивших обучение на белорусских полигонах. После того, как Россия вывела эти подразделения на территорию своего государства, в рамках ротации новых она не заводила.
Поэтому на территории Беларуси нет такой мощной группировки войск, которая могла бы представлять угрозу Украине,
– подчеркнул представитель ГПСУ.
Впрочем, говорит чиновник, поскольку Лукашенко остается союзником Путина, спецподразделения разведки продолжают пристально следить за ситуацией на границе, чтобы предусмотреть угрозу и необходимость усиления.
Белорусские провокации: последние новости
- 15 февраля КГБ Беларуси сообщило, что в Лельчицком районе Гомельской области, который граничит с Украиной, ввели режим контртеррористической операции. В ГПСУ заявили, что это заявление направлено на привлечение внимания. В этом районе союзники российских оккупантов планировали провести очередные учения, которые Минск организует постоянно.
- На следующий день Лукашенко привиделись украинские диверсанты. Он сообщил, что на границе были задержаны лица со взрывчаткой, которые планировали диверсии на территории Беларуси и России.
- 20 февраля белорусский диктатор выдал другое заявление. Ему приснилось, что якобы у границ России и Беларуси размещены около 32 тысяч военных НАТО, а также "более тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов".
- Лукашенко, опасаясь за свой трон, усиливает репрессии в собственной стране. Недавно он разрешил военным открывать огонь по гражданским.