Враг не прекращает диверсионную деятельность на севере нашего государства. Таким образом оккупанты пытаются помешать переброске украинских войск на более горячие направления. Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что происходит на границе с Беларусью.

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Есть ли угроза наступления из Беларуси

По словам Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается без изменений. С украинской стороны продолжается строительство укреплений для защиты линий границы и приграничных территорий. Представитель ГПСУ отметил, что создаются возможности, которые позволили бы отразить любую атаку в случае повторного наступления с этого направления.

В то же время он отметил, что у россиян нет достаточно сил для вторжения с территории Беларуси.

Демченко напомнил, что Россия еще раньше вывела свои подразделения, которые находились на территории Беларуси. Это примерно 10 – 12 тысяч личного состава, проходивших обучение на белорусских полигонах. После того, как Россия вывела эти подразделения на территорию своего государства, в рамках ротации новых она не заводила.

Поэтому на территории Беларуси нет такой мощной группировки войск, которая могла бы представлять угрозу Украине,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

Впрочем, говорит чиновник, поскольку Лукашенко остается союзником Путина, спецподразделения разведки продолжают пристально следить за ситуацией на границе, чтобы предусмотреть угрозу и необходимость усиления.

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