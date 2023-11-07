7 ноября во время заседания суда по избранию Николаенко меры пресечения прокурор заявил, что автомобиль нардепа двигался со скоростью около 146 километров в час.

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Нардеп мог двигаться с превышенной скоростью

Прокурор заявил, что во время смертельного ДТП Николаенко двигался со скоростью 146 километров в час в участке с максимально допустимой скоростью 110 километров в час.

Прокурор уточнил, что пока не была проведена экспертиза, на основании которой была установлена скорость. Однако она может быть еще выше.

Это минимальная скорость, установленная в ходе следственного эксперимента. Есть эксперты, которые считают, что скорость могла быть и 160 километров в час, но на данном этапе расследования мы не можем это утверждать.

– заявил прокурор.

Сторона обвинения просит для нардепа Андрея Николаенко избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Тем временем сторона защиты утверждает, что Николаенко не мог ехать с такой высокой скоростью, потому что перед ним ехал "Мерседес", который, по словам адвоката, снизил скорость примерно до 80 – 90 километров в час.

Что предшествовало