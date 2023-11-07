7 листопада під час засідання суду щодо обрання Ніколаєнку запобіжного заходу, прокурор заявив, що автівка нардепа рухалася зі швидкістю близько 146 кілометрів на годину.

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Нардеп міг рухатися з перевищеною швидкістю

Прокурор заявив, що під час смертельної ДТП Ніколаєнко рухався зі швидкістю 146 кілометрів на годину на ділянці з максимально допустимою швидкістю 110 кілометрів на годину.

Прокурор уточнив, що поки що не було проведено експертизу, на підставі якої було встановлено швидкість. Однак вона може бути ще вищою.

Це мінімальна швидкість, яка була встановлена ​​під час слідчого експерименту. Є експерти, які вважають, що швидкість могла бути і 160 кілометрів на годину, але на даному етапі розслідування ми не можемо це стверджувати,

– заявив прокурор.

Сторона обвинувачення просить для нардепа Андрія Ніколаєнка обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Натомість сторона захисту стверджує, що Ніколаєнко не міг їхати з такою високою швидкістю, тому що перед ним їхав "Мерседес", який, за словами адвоката, знизив швидкість приблизно до 80 – 90 кілометрів на годину.

Що передувало