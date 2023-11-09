В пятницу, 10 ноября, стало известно, что Андрей Николаенко был отправлен под домашний арест. Напомним, что нардеп сбил 18-летнюю девушку в Житомирской области, после чего она погибла на месте.

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Подробности судебного решения

Прокурор настаивал на аресте фигуранта на 60 дней без возможности внесения залога. Однако суд ходатайство не удовлетворил.

Судья постановила применить к Андрею Николаенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 4 января 2024 года. Все это время народный избранник должен носить электронный браслет.

Как отреагировал Николаенко

Депутат подчеркнул, что он не представляет опасности для общества. По мнению Николаенко, лучше бы у него изъяли права.

А они (следователи – 24 Канал), не изъяв права, хотят меня лишить возможности работать,

– сказал он.

Нардеп дал понять, что он будет работать вдали и делать то, что можно в таком формате. Николаенко заявил, что и дальше будет заниматься коммуникациями с внешними партнерами Украины, за которую он отвечает.

Самая смертельную аварию Николаенко назвал трагедией и бедой. Он выразил готовность пройти все необходимые следственные и судебные этапы. Нардеп выступил за справедливый суд. Также Николаенко призвал следователей быть объективными и относиться к нему как к гражданину, а не к народному депутату.

Что этому предшествовало