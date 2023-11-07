Смертельное ДТП произошло 3 ноября на трассе на трассе Киев – Чоп. От полученных травм девушка погибла на месте аварии.

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Суд не смог избрать меру пресечения

7 ноября в Печерском районном суде рассматривали дело о смертельном ДТП в Житомирской области, которое совершил народный депутат от ВО "Батькивщина" Андрей Николаенко. Политик обратился к судье и попросил, чтобы все документы, предоставленные адвокатами подозреваемого, были детально рассмотрены. Николаенко также отметил, что девушка перебегала дорогу в неустановленном месте. По словам нардепа, именно это послужило причиной аварии.

Было назначено срочно такое заседание, и прокуратура хочет, чтобы меня поскорее лишить возможности коммуницировать, общаться и выполнять свои законные функции народного депутата. Я прошу рассмотреть все документы, которые были предоставлены. Я не скрываюсь, прошел все тесты. Я добровольно пришел на дачу показаний,

– заявил Николаенко.

Судья принял это во внимание и принял перерыв. Новая дата заседания будет объявлена в среду, 8 ноября.

Сторона защиты просила продолжить слушание, однако получила отказ. Прокуроры, выступая в суде, также подчеркнули, что Николаенко двигался с превышенной скоростью – 146 километров в час, когда разрешена скорость всего 110 километров в час. Сторона обвинения настаивала, чтобы Николаенко содержали под стражей в течение 2 месяцев без права внести залог.

К слову, в судебное заседание также пришел народный депутат Украины Дмитрий Разумков. Он заявил, что готов взять Николаенко на поруки.

"Я пришел взять на поруки, потому что я считаю, что, к сожалению, это необъективные подходы. У нас есть другой коллега в парламенте, который попал в аналогичную ситуацию, но к нему никаких вопросов нет, ограничительного мероприятия к нему не применяли ", – заявил Разумков.

Что известно о погибшей

Во время ДТП погибла 18-летняя Виктория Назарова. Родственник погибшей Дмитрий рассказал, что девушка в этом году окончила школу и училась на швею. Виктория была сиротой.

Авария произошла в селе Березовцы Житомирской области. Виктория жила в этом населённом пункте. По словам Дмитрия, девушка бежала в магазин, расположенный напротив ее дома. Девушка переходила дорогу в неустановленном месте, перелезала через отбойники. Около 30 метров от места аварии есть пешеходный подземный переход, но Виктория им не воспользовалась.

Родственник погибшей рассказал, что первая машина однажды объехала девушка, а нардеп – не смог объехать.

"Его вина в том, что превысила скорость, а ее – что не там, где надо, переходила", – говорит Дмитрий.