Смертельна ДТП сталася 3 листопада на трасі на трасі Київ – Чоп. Від отриманих травм дівчина загинула на місці аварії.

До теми Нардеп Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину: все, що відомо про трагічну ДТП

Суд не зміг обрати запобіжний захід

7 листопада у Печерському районному суді розглядали справу про смертельну ДТП в Житомирській області, яку скоїв народний депутат від ВО "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко. Політик звернувся до судді й попросив, аби всі документи, які надали адвокати підозрюваного були детально розглянуті. Ніколаєнко також наголосив, що дівчина перебігала дорогу в невстановленому місці. За словами нардепа, саме це стало причиною аварії.

Було призначене терміново таке засідання, і прокуратура хоче, щоб мене скоріше позбавити можливості комунікувати, спілкуватися і виконувати свої законні функції народного депутата. Я прошу розглянути всі документи, які були надані. Я не ховаюся, пройшов всі тести. Я добровільно прийшов на дачу показань,

– заявив Ніколаєнко.

Суддя взяв це до уваги й взяв перерву. Нова дата засідання буде оголошена у середу, 8 листопада.

Сторона захисту просила продовжити слухання, втім отримала відмову. Прокурори, виступаючи у суді, також наголосили, що Ніколаєнко рухався з перевищеною швидкістю – 146 кілометрів на годину, коли дозволена швидкість усього 110 кілометрів на годину. Сторона обвинувачення наполягала, аби Ніколаєнка тримали під вартою протягом 2 місяців без права внести заставу.

До слова, у на судове засідання також прийшов народний депутат України Дмитро Разумков. Він заявив, що готовий взяти Ніколаєнка на поруки.

"Я прийшов взяти на поруки, тому що я вважаю, що, на жаль, це необ’єктивні підходи. У нас є інший колега в парламенті, який потрапив у аналогічну ситуацію, але до нього жодних запитань немає, обмежувального заходу до нього не застосовували", – заявив Разумков.

Що відомо про загиблу

Під час ДТП загинула 18-річна Вікторія Назарова. Родич загиблої Дмитро розповів, що дівчина цього року закінчила школу й навчалася на швачку. Вікторія була сиротою.

Аварія сталася у селі Березівці Житомирської області. Вікторія жила у цьому населеному пункті. За словами Дмитра, дівчина бігла у магазин, який розташований навпроти її будинку. Дівчина переходила дорогу в невстановленому місці, перелазила через відбійники. Близько за 30 метрів від місця аварії є пішохідний підземний перехід, але Вікторія ним не скористалася.

Родич загиблої розповів, що перша машина якось об'їхала дівчину, а нардеп – не зміг об'їхати.

"Його вина в тому, що перевищив швидкість, а її – що не там, де треба, переходила", – говорить Дмитро.