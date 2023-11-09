У п'ятницю, 10 листопада, стало відомо, що Андрія Ніколаєнка відправили під домашній арешт. Нагадаємо, що нардеп збив 18-річну дівчину на Житомирщині, після чого вона загинула на місці.

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Подробиці судового рішення

Прокурор наполягав на арешті фігуранта на 60 діб без можливості внесення застави. Однак суд клопотання не задовольнив.

Суддя постановила застосувати до Андрія Ніколаєнка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 4 січня 2024 року. Весь цей час народний обранець має носити електронний браслет.

Як відреагував Ніколаєнко

Депутат наголосив, що він не становить небезпеки для суспільства. На думку Ніколаєнка, краще б в нього вилучили права.

А вони (слідчі – 24 Канал), не вилучивши права, хочуть мене позбавити можливості працювати,

– сказав він.

Нардеп дав зрозуміти, що він працюватиме віддалено з дому та робитиме те, що можна у такому форматі. Ніколаєнко заявив, що й далі займатиметься комунікаціями з зовнішніми партнерами України, за яку він відповідає.

Сама смертельну аварію Ніколаєнко назвав трагедією та бідою. Він висловив готовність пройти всі необхідні слідчі та судові етапи. Нардеп виступив за справедливий суд. Також Ніколаєнко закликав слідчих бути об'єктивними та ставитися до нього як до громадянина, а не народного депутата.

Що цьому передувало