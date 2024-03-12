По сообщению полции Львовской области, авария произошла около 17:40 в селе Прилбичи Яворивского района. Именно тогда рейсовый автобус "Львов – Липовец" столкнулся с автомобилем Volkswagen и перевернулся.
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В автобусе было 15 пассажиров, а месте аварии работали семь бригад медиков.
Четырнадцать пострадавших, в том числе 17-летнего ребенка, с травмами различной степени госпитализированы в медицинские учреждения Львова и области. Двое пассажиров (в том числе ребенок) в госпитализации не нуждались,
– рассказали во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства происшествия и собирают информацию о точном количестве пострадавших и их состояние. Подробнее об этом будет известно 13 марта утром.
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