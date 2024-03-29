Ранее в польском Щецине авто врезалось в толпу на пешеходном переходе, в результате чего 20 человек получили ранения. Среди травмированных также были и украинские граждане.
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Парень убегал от полиции
В четверг, около полуночи, полицейский патруль Ополе заметил автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Работники полиции с помощью световых знаков призвали водителя остановиться.
Однако 18-летний водитель проигнорировал требование и продолжил свое движение в направлении центра города. В результате чего полицейские вызвали подкрепление.
На одной из улиц полицейский автомобиль перегородил дорогу, но украинец объехал его. Автомобиль, двигаясь со скоростью 200 километров в час врезался в придорожный столб.
Известно, что после аварии пострадавшего госпитализировали в больницу, однако несмотря на попытки врачей спасти парня, к сожалению, так и не удалось. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также причины поведения водителя.
По предварительной информации местных СМИ, юноша, вероятно, был пьян. Однако по состоянию на сейчас официального подтверждения относительно состояния водителя нет.
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