В Киеве прогремели взрывы
В Киеве в ночь на 5 октября прогремели взрывы. Столицу Украины атакуют дроны.
О взрывах в столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует 24 Канал.
Что известно о взрывах в Киеве?
Информация о работе противовоздушной обороны в столице появилась около 2:40 ночи 5 октября. Ранее мониторинговые сервисы сообщали о многочисленных дронах-камикадзе, которые направлялись в направлении Киева, а также западных регионов. Всего в воздушном пространстве Украины насчитывали более 150 БпЛА.
В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛа. Находитесь в укрытиях!
– написал Кличко.
Неспокойно в ночь на 5 октября также было в таких городах по состоянию на 2:45:
- Черкассы;
- Одесса;
- Запорожье.
