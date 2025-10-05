В Киеве в ночь на 5 октября прогремели взрывы. Столицу Украины атакуют дроны.

О взрывах в столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует 24 Канал.

Что известно о взрывах в Киеве?



Информация о работе противовоздушной обороны в столице появилась около 2:40 ночи 5 октября. Ранее мониторинговые сервисы сообщали о многочисленных дронах-камикадзе, которые направлялись в направлении Киева, а также западных регионов. Всего в воздушном пространстве Украины насчитывали более 150 БпЛА.

В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛа. Находитесь в укрытиях!

– написал Кличко.

Неспокойно в ночь на 5 октября также было в таких городах по состоянию на 2:45:



Черкассы;

Одесса;

Запорожье.

