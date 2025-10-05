Укр Рус
5 жовтня, 02:40
1

У Києві пролунали вибухи

Ірина Пундор
Основні тези
  • Вночі 5 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Столицю атакували дрони-камікадзе.
  • Мер Києва Кличко підтвердив інформацію про роботу ППО.

У Києві у ніч проти 5 жовтня прогриміли вибухи. Столицю України атакують дрони.

Про вибухи у столиці повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал.

 Що відомо про вибухи у Києві?


Інформація про роботу протиповітряної оборони у столиці з'явилась близько 2:40 ночі 5 жовтня. Раніше моніторингові сервіси повідомляли про численні дрони-камікадзе, які прямували у напрямку Києва, а також західних регіонів. Загалом у повітряному просторі України нараховували понад 150 БпЛА.

У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛа. Перебувайте в укриттях! 
– написав Кличко.

Неспокійно у ніч проти 5 жовтня також було у таких містах станом на 2:45:
 

  • Черкаси;
  • Одеса;
  • Запоріжжя.

