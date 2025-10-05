У Києві пролунали вибухи

У Києві у ніч проти 5 жовтня прогриміли вибухи. Столицю України атакують дрони.

Про вибухи у столиці повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Києві?



Інформація про роботу протиповітряної оборони у столиці з'явилась близько 2:40 ночі 5 жовтня. Раніше моніторингові сервіси повідомляли про численні дрони-камікадзе, які прямували у напрямку Києва, а також західних регіонів. Загалом у повітряному просторі України нараховували понад 150 БпЛА.

У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛа. Перебувайте в укриттях!

– написав Кличко.

Неспокійно у ніч проти 5 жовтня також було у таких містах станом на 2:45:



Черкаси;

Одеса;

Запоріжжя.

