Вражеские дроны вдарили по столице: в Киеве раздались взрывы

О взрывах в городе написал его глава Виталий Кличко.

Что известно о громких взрывах в Киеве?

Тревогу в разных районах Киевской области начали объявлять еще в 22:14 из-за угрозы поражения российскими дронами. В самом Киеве опасность объявили с 22:39. Через несколько минут начальник столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил о том, что тревогу объявили из-за угрозы вражеских БпЛА. Он призвал жителей пройти в ближайшее укрытие.

Тем временем Воздушные Силы ВСУ фиксировали пролет над столицей и к Броварам с северной стороны. До этого группы беспилотников фиксировались в разных частях региона.

После того, как киевляне услышали громкие взрывы, Виталий Кличко объяснил, что в столице сбивают вражеские цели.

Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях,

– говорится в сообщении Кличко.

По данным мониторинговых каналов, противовоздушная оборона могла работать на левом берегу Киева. Однако власти официально еще не комментировали атаку. Пока неизвестно, есть ли какие-то последствия из-за очередного российского обстрела. На момент публикации воздушная тревога до сих пор была объявлена в Киеве и области.

Где еще атаковал враг 13 февраля?