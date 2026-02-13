Вражеские дроны вдарили по столице: в Киеве раздались взрывы

Что известно о громких взрывах в Киеве?
Тревогу в разных районах Киевской области начали объявлять еще в 22:14 из-за угрозы поражения российскими дронами. В самом Киеве опасность объявили с 22:39. Через несколько минут начальник столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил о том, что тревогу объявили из-за угрозы вражеских БпЛА. Он призвал жителей пройти в ближайшее укрытие.
Тем временем Воздушные Силы ВСУ фиксировали пролет над столицей и к Броварам с северной стороны. До этого группы беспилотников фиксировались в разных частях региона.
После того, как киевляне услышали громкие взрывы, Виталий Кличко объяснил, что в столице сбивают вражеские цели.
Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях,
– говорится в сообщении Кличко.
По данным мониторинговых каналов, противовоздушная оборона могла работать на левом берегу Киева. Однако власти официально еще не комментировали атаку. Пока неизвестно, есть ли какие-то последствия из-за очередного российского обстрела. На момент публикации воздушная тревога до сих пор была объявлена в Киеве и области.
Где еще атаковал враг 13 февраля?
-
Вечером россияне обстреляли баллистическими ракетами один из населенных пунктов Черниговской области. О последствиях не сообщалось.
-
Также серьезной атаке подверглась Сумщина. В Конотопе враг убил женщину во время атаки на гражданскую инфраструктуру. А в областном центре оккупанты всадили по медучреждению, где на тот момент лечились дети.
-
Россияне снова атаковали порты Одессы, а также другие критические объекты в городе и в регионе. Там также погиб один человек.
-
Последствия обстрела, произошедшего накануне, фиксировали на Киевщине, Хмельницкой и Николаевской области.