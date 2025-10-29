В Киеве "светомузыка", жители жалуются на серьезные перепады напряжения, – соцсети
Вечером 29 октября киевляне начали жаловаться на перепады напряжения. В соцсетях люди делятся соответствующими видео.
Детали собрал 24 Канал.
Правда ли, что в Киеве есть перепады напряжения вечером 29 октября?
Корреспонденты 24 Канала в Киеве пока не заметили этой проблемы.
Но многие местные телеграмм-каналы информируют, что напряжение в сети сильно упало.
Кое-где из-за "скачков" напряжения исчез свет.
В Киеве прыгает напряжение в сети: смотрите видео
Местами свет исчез полностью, в частности в Академгородке, на Окружной и Петропавловской Борщаговке,
– пишет "Киевский движ".
Канал советует выключить электроприборы все из розеток. И цитирует людей, которые утверждают, что у них сгорела техника.
На проспекте Георгия Гонгадзе якобы сгорели лампы, электрическая духовка и холодильник. Это местность Виноградарь в Подольском районе.
"Светомузыка" в Киеве: смотрите видео
Утверждается, что это видео снято на Борщаговке.
То есть сейчас соцсети пишут о проблемах на правом берегу столицы.