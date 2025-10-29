Детали собрал 24 Канал.

Правда ли, что в Киеве есть перепады напряжения вечером 29 октября?

Корреспонденты 24 Канала в Киеве пока не заметили этой проблемы.

Но многие местные телеграмм-каналы информируют, что напряжение в сети сильно упало.

Кое-где из-за "скачков" напряжения исчез свет.

В Киеве прыгает напряжение в сети: смотрите видео

Местами свет исчез полностью, в частности в Академгородке, на Окружной и Петропавловской Борщаговке,

– пишет "Киевский движ".

Канал советует выключить электроприборы все из розеток. И цитирует людей, которые утверждают, что у них сгорела техника.

На проспекте Георгия Гонгадзе якобы сгорели лампы, электрическая духовка и холодильник. Это местность Виноградарь в Подольском районе.

"Светомузыка" в Киеве: смотрите видео

Утверждается, что это видео снято на Борщаговке.

То есть сейчас соцсети пишут о проблемах на правом берегу столицы.