Деталі зібрав 24 Канал.
Чи правда, що в Києві є перепади напруги увечері 29 жовтня?
Кореспонденти 24 Каналу в Києві поки не помітили цієї проблеми.
Але багато місцевих телеграм-каналів інформують, що напруга в мережі сильно впала.
Подекуди через "стрибки" напруги зникло світло.
У Києві стрибає напруга в мережі: дивіться відео
Місцями світло зникло повністю, зокрема в Академмістечку, на Окружній та Петропавлівській Борщагівці,
– пише "Київський двіж".
Канал радить вимкнути електроприлади все з розеток. І цитує людей, які твердять, що в них згоріла техніка.
На проспекті Георгія Гонгадзе нібито згоріли лампи, електрична духовка та холодильник. Це місцевість Виноградар у Подільському районі.
"Світломузика" в Києві: дивіться відео
Стверджується, що це відео зняте на Борщагівці. Чоловік у відео каже, що слід викликати техніка.
Тобто наразі соцмережі пишуть про проблеми на правому березі столиці.
Прилади наочно показують, як стрибає напруга в Києві: дивіться відео
Користувачі мережі пишуть, що подекуди напруга в мережі сягає не 230 вольтів, а 116 або 110, чи навіть нижче 90.