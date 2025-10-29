Деталі зібрав 24 Канал.

Чи правда, що в Києві є перепади напруги увечері 29 жовтня?

Кореспонденти 24 Каналу в Києві поки не помітили цієї проблеми.

Але багато місцевих телеграм-каналів інформують, що напруга в мережі сильно впала.

Подекуди через "стрибки" напруги зникло світло.

У Києві стрибає напруга в мережі: дивіться відео

Місцями світло зникло повністю, зокрема в Академмістечку, на Окружній та Петропавлівській Борщагівці,

– пише "Київський двіж".

Канал радить вимкнути електроприлади все з розеток. І цитує людей, які твердять, що в них згоріла техніка.

На проспекті Георгія Гонгадзе нібито згоріли лампи, електрична духовка та холодильник. Це місцевість Виноградар у Подільському районі.

"Світломузика" в Києві: дивіться відео

Стверджується, що це відео зняте на Борщагівці. Чоловік у відео каже, що слід викликати техніка.

Тобто наразі соцмережі пишуть про проблеми на правому березі столиці.

Прилади наочно показують, як стрибає напруга в Києві: дивіться відео

Користувачі мережі пишуть, що подекуди напруга в мережі сягає не 230 вольтів, а 116 або 110, чи навіть нижче 90.