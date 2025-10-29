Укр Рус
29 жовтня, 22:42
3

У Києві "світломузика", жителі скаржаться на серйозні перепади напруги, – соцмережі

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • У Києві пізно ввечері 29 жовтня сталися перепади напруги, через які подекуди зникло світло.
  • У соцмережах повідомляють про проблеми з напругою на правому березі столиці.

Пізно ввечері 29 жовтня кияни почали скаржитися на перепади напруги. У соцмережах люди діляться відповідними відео. Подекуди світло геть пропало.

Чи правда, що в Києві є перепади напруги увечері 29 жовтня? 

Кореспонденти 24 Каналу в Києві поки не помітили цієї проблеми. 

Але багато місцевих телеграм-каналів інформують, що напруга в мережі сильно впала. 

Подекуди через "стрибки" напруги зникло світло. 

У Києві стрибає напруга в мережі: дивіться відео

Місцями світло зникло повністю, зокрема на Академмістечку, Окружній та  в Петропавлівській Борщагівці, 
– пише "Київський двіж". 

Канал радить вимкнути електроприлади все з розеток. І цитує людей, які твердять, що в них згоріла техніка. 

На проспекті Георгія Гонгадзе нібито згоріли лампи, електрична духовка та холодильник. Це місцевість Виноградар у Подільському районі.

"Світломузика" в Києві: дивіться відео

Стверджується, що це відео зняте на Борщагівці. Чоловік у відео каже, що слід викликати техніка.

Тобто наразі соцмережі пишуть про проблеми на правому березі столиці.

Прилади наочно показують, як стрибає напруга в Києві: дивіться відео

Користувачі мережі пишуть, що подекуди напруга в мережі сягає не 230 вольтів, а 116 або 110, чи навіть нижче 90.

Зверніть увагу! З 1 липня в Україні змінили стандарт, перейшовши від звичних 220 вольтів до 230. Це зробили, щоб розширювати інтеграцію нашої енергосистеми з європейською.

Що робити, якщо стрибає напруга і як захистити техніку?

Як зрозуміти, що в мережі є перепади напруги, пояснило видання "Телеграф": 

  • світло у квартирі періодично блимає або змінює яскравість;

  • часто перегорають лампочки;

  • побутова техніка (холодильник, пральна машина, телевізор) працює зі збоями;

  • чути незвичне гудіння моторів або клацання реле;

  • комп'ютер або роутер періодично вимикаються самі. 

Найбільша небезпека є для холодильників, пральних і посудомийних машин, телевізорів і комп'ютерів, електричних духовок, бойлерів і кондиціонерів. 

Журналісти радять відключати з розетки техніку, коли почалися відключення. А коли світло з'явилося – не вмикати всі прилади одночасно. І взагалі краще почекати 15 хвилин. Також варто подумати про придбання реле чи стабілізатора напруги або джерела безперебійного живлення (UPS).

Чи були обстріли Києва 29 жовтня та чи є графіки?

  • Укренерго поки не оприлюднювало можливих обмежень на 30 жовтня, відповідно, ДТЕК не створювало графіків.

  • Київ цього дня не був під обстрілом, проте Росія вдарила по Чернігову. Там поранено двох людей і пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Був удар і по Запорізькій області