У Києві "світломузика", жителі скаржаться на серйозні перепади напруги, – соцмережі

Пізно ввечері 29 жовтня кияни почали скаржитися на перепади напруги. У соцмережах люди діляться відповідними відео. Подекуди світло геть пропало.

Деталі зібрав 24 Канал.

Чи правда, що в Києві є перепади напруги увечері 29 жовтня?

Кореспонденти 24 Каналу в Києві поки не помітили цієї проблеми.

Але багато місцевих телеграм-каналів інформують, що напруга в мережі сильно впала.

Подекуди через "стрибки" напруги зникло світло.

У Києві стрибає напруга в мережі: дивіться відео

Місцями світло зникло повністю, зокрема на Академмістечку, Окружній та в Петропавлівській Борщагівці,

– пише "Київський двіж".

Канал радить вимкнути електроприлади все з розеток. І цитує людей, які твердять, що в них згоріла техніка.

На проспекті Георгія Гонгадзе нібито згоріли лампи, електрична духовка та холодильник. Це місцевість Виноградар у Подільському районі.

"Світломузика" в Києві: дивіться відео

Стверджується, що це відео зняте на Борщагівці. Чоловік у відео каже, що слід викликати техніка.

Тобто наразі соцмережі пишуть про проблеми на правому березі столиці.

Прилади наочно показують, як стрибає напруга в Києві: дивіться відео

Користувачі мережі пишуть, що подекуди напруга в мережі сягає не 230 вольтів, а 116 або 110, чи навіть нижче 90.

Зверніть увагу! З 1 липня в Україні змінили стандарт, перейшовши від звичних 220 вольтів до 230. Це зробили, щоб розширювати інтеграцію нашої енергосистеми з європейською.

Що робити, якщо стрибає напруга і як захистити техніку?

Як зрозуміти, що в мережі є перепади напруги, пояснило видання "Телеграф":

світло у квартирі періодично блимає або змінює яскравість;

часто перегорають лампочки;

побутова техніка (холодильник, пральна машина, телевізор) працює зі збоями;

чути незвичне гудіння моторів або клацання реле;

комп'ютер або роутер періодично вимикаються самі.

Найбільша небезпека є для холодильників, пральних і посудомийних машин, телевізорів і комп'ютерів, електричних духовок, бойлерів і кондиціонерів.

Журналісти радять відключати з розетки техніку, коли почалися відключення. А коли світло з'явилося – не вмикати всі прилади одночасно. І взагалі краще почекати 15 хвилин. Також варто подумати про придбання реле чи стабілізатора напруги або джерела безперебійного живлення (UPS).

