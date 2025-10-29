У Києві "світломузика", жителі скаржаться на серйозні перепади напруги, – соцмережі
- У Києві пізно ввечері 29 жовтня сталися перепади напруги, через які подекуди зникло світло.
- У соцмережах повідомляють про проблеми з напругою на правому березі столиці.
Пізно ввечері 29 жовтня кияни почали скаржитися на перепади напруги. У соцмережах люди діляться відповідними відео. Подекуди світло геть пропало.
Деталі зібрав 24 Канал.
Дивіться також Особливості системи: у Міненерго пояснили, чому вимикають світло навіть без масованих атак
Чи правда, що в Києві є перепади напруги увечері 29 жовтня?
Кореспонденти 24 Каналу в Києві поки не помітили цієї проблеми.
Але багато місцевих телеграм-каналів інформують, що напруга в мережі сильно впала.
Подекуди через "стрибки" напруги зникло світло.
У Києві стрибає напруга в мережі: дивіться відео
Місцями світло зникло повністю, зокрема на Академмістечку, Окружній та в Петропавлівській Борщагівці,
– пише "Київський двіж".
Канал радить вимкнути електроприлади все з розеток. І цитує людей, які твердять, що в них згоріла техніка.
На проспекті Георгія Гонгадзе нібито згоріли лампи, електрична духовка та холодильник. Це місцевість Виноградар у Подільському районі.
"Світломузика" в Києві: дивіться відео
Стверджується, що це відео зняте на Борщагівці. Чоловік у відео каже, що слід викликати техніка.
Тобто наразі соцмережі пишуть про проблеми на правому березі столиці.
Прилади наочно показують, як стрибає напруга в Києві: дивіться відео
Користувачі мережі пишуть, що подекуди напруга в мережі сягає не 230 вольтів, а 116 або 110, чи навіть нижче 90.
Зверніть увагу! З 1 липня в Україні змінили стандарт, перейшовши від звичних 220 вольтів до 230. Це зробили, щоб розширювати інтеграцію нашої енергосистеми з європейською.
Що робити, якщо стрибає напруга і як захистити техніку?
Як зрозуміти, що в мережі є перепади напруги, пояснило видання "Телеграф":
світло у квартирі періодично блимає або змінює яскравість;
часто перегорають лампочки;
побутова техніка (холодильник, пральна машина, телевізор) працює зі збоями;
чути незвичне гудіння моторів або клацання реле;
комп'ютер або роутер періодично вимикаються самі.
Найбільша небезпека є для холодильників, пральних і посудомийних машин, телевізорів і комп'ютерів, електричних духовок, бойлерів і кондиціонерів.
Журналісти радять відключати з розетки техніку, коли почалися відключення. А коли світло з'явилося – не вмикати всі прилади одночасно. І взагалі краще почекати 15 хвилин. Також варто подумати про придбання реле чи стабілізатора напруги або джерела безперебійного живлення (UPS).
Чи були обстріли Києва 29 жовтня та чи є графіки?
Укренерго поки не оприлюднювало можливих обмежень на 30 жовтня, відповідно, ДТЕК не створювало графіків.
Київ цього дня не був під обстрілом, проте Росія вдарила по Чернігову. Там поранено двох людей і пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Був удар і по Запорізькій області.