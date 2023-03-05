Облился бензином и зажег спичку: под Киевом мужчина на глазах жены хотел покончить с собой

В воскресенье, 5 марта, в Киевской области 60-летний мужчина пытался себя убить. Инцидент произошел в поселке Красиловка.

Потерпевший пытался покончить с собой на глазах у собственной жены. Известно, что мужчина вылил на себя горючее и зажег спичку.

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В каком состоянии находится мужчина

Не сложно догадаться, что после такой химической реакции мужчина вспыхнул, как спичка. К счастью, врачи прибыли вовремя. Полицейские и спасатели помогли транспортировать пострадавшего в "скорую".

Мужчину госпитализировали с тяжелыми ожогами. Полиция Киевщины выясняет обстоятельства инцидента.

Пострадавшего госпитализируют: смотрите видео

Житель Киевщины решил себя поджечь / Фото с телеграммы Небитова

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