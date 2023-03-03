Погибший работал телохранителем. На его теле были следы крови.
Заметьте В Ровенской области пьяная мать родила ребенка и оставила его умирать в холодной комнате
В детском саду нашли тело охранника
В 07:20 3 марта на спецлинию 102 позвонила жительница Ровно. Она обнаружила в помещении дошкольного образовательного учреждения на улице Дивизии тело охранника со следами крови. На место происшествия выехали:
- руководство Главного управления полиции области и Ровенского РУП,
- следственно-оперативные группы ГУНП и райуправления,
- криминалистическая лаборатория,
- кинологи.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти 61-летнего жителя Ровно.
Смотрите фото с места происшествия / Фото полиции Ровенской области
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В Одессе тело бизнесмена обнаружили в багажнике собственного авто
В одесской полиции рассказали, что 18 февраля в багажнике автомобиля нашли тело бизнесмена. Porsche Panamera погибшего стоял в жилом комплексе, где, вероятно, жил мужчина.
Убитый исчез почти 3 недели назад, о чем в полицию сообщила его мать. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в собственной машине. У жертвы – многочисленные травмы, в том числе черепа,
– рассказали в местных телеграмм-каналах.
Следует заметить, что официальных подтверждений или опровержений этой информации пока нет. Детали правоохранительные органы обещали сообщить позже.