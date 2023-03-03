Загиблий працював охоронцем. На його тілі були сліди крові.
Зауважте На Рівненщині п’яна матір народила дитину і лишила її помирати в холодній кімнаті
У дитсадку знайшли тіло охоронця
О 07:20 3 березня на спецлінію 102 зателефонувала рівнянка. Вона виявила у приміщенні дошкільного освітнього закладу на вулиці Дивізії тіло охоронця зі слідами крові. На місце події виїхали:
- керівництво Головного управління поліції області та Рівненського РУП,
- слідчо-оперативні групи ГУНП та райуправління,
- криміналістична лабораторія,
- кінологи.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смерті 61-річного рівнянина.
Дивіться фото з місця події / Фото поліції Рівненщини
Варто прочитати У прикордонному селі на Рівненщині чоловік навмисно зніс трактором оборонні укріплення
В Одесі тіло бізнесмена знайшли в багажнику власного авто
У одеській поліції розповіли, що 18 лютого в багажнику автівки знайшли тіло бізнесмена. Porsche Panamera загиблого стояв в житловому комплексі, де, ймовірно, мешкав чоловік.
Вбитий зник майже 3 тижні тому, про що в поліцію повідомила його мати. Тіло з ознаками насильницької смерті знайшли у власній машині. У жертви – чисельні травми, зокрема черепа,
– розповіли в місцевих телеграм-каналах.
Варто зауважити, що офіційних підтверджень чи спростувань цієї інформації поки немає. Деталі правоохоронні органи обіцяли повідомити згодом.