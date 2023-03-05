Облився бензином і запалив сірник: під Києвом чоловік на очах дружини хотів вкоротити собі віку

У неділю, 5 березня, на Київщині 60-річний чоловік намагався себе вбити. Інцидент трапився у селищі Красилівка.

Потерпілий намагався вкоротити собі віку на очах у власної дружини. Відомо, що чоловік вилив на себе пальне і запалив сірник.

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В якому стані перебуває чоловік

Не складно здогадатись, що після такої хімічної реакції чоловік спалахнув, мов сірник. На щастя, лікарі прибули вчасно. Поліцейські та рятувальники допомогли транспортувати потерпілого до "швидкої".

Чоловіка госпіталізували з тяжкими опіками. Наразі поліція Київщини з'ясовує обставини інциденту.

Потерпілого госпіталізують: дивіться відео

Житель Київщини вирішив себе підпалити / Фото з телеграму Нєбитова

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