Не смог успокоить и ударил: на Киевщине отец одним ударом убил собственного ребенка

В Киевской области произошла трагедия. Там отец одним ударом убил свою маленькую дочь.

В Киевской области 18-летний отец пытался успокоить младенца, а когда у него не получилось, ударил ребенка. Этот удар оказался смертельным.

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Отец пытался обмануть следствие

По информации полиции, сообщение о смерти ребенка поступило в полицию от медиков. После этого на место происшествия прибыли правоохранители.

18-летний отец младенца рассказывал, что в смерти дочери якобы виноваты медработники, которые накануне выписали жену вместе с ребенком из медицинского учреждения после лечения пневмонии у ребенка.

Удалось установить, что жена мужа вышла в магазин, а он остался дома с ребенком. Младенец начал плакать и тогда отец ударил его. Согласно последствиям судебно-медицинского исследования, девочка умерла именно из-за нанесенной травмы головы.

Отец находится под стражей Ему грозит 10 лет заключения.

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