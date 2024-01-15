Не зміг заспокоїти та вдарив: на Київщині батько одним ударом вбив власну дитину
Джерело:Поліція Київщини
У Київській області сталась трагедія. Там батько одним ударом вбив свою маленьку доньку.
На Київщині 18-річний батько намагався заспокоїти немовля, а коли у нього не вийшло, вдарив дитину. Цей удар виявився смертельним.
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Батько намагався обдурити слідство
За інформацією поліції, повідомлення про смерть дитини надійшло до поліції від медиків. Після цього на місце подій прибули правоохоронці.
18-річний батько немовляти розповідав, що в смерті доньки нібито винні медпрацівники, які напередодні виписали дружину разом з дитиною з медичного закладу після лікування пневмонії у дитини.
Вдалося встановити, що дружина чоловіка тоді вийшла до магазину, а він залишився вдома з дитиною. Немовля почало плакати і тоді батько вдарив його. Відповідно до наслідків судово-медичного дослідження, дівчинка померла саме через завдану травму голови.
Батько перебуває під вартою Йому загрожує 10 років ув'язнення.
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