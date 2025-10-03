Умер мужчина, которого ранила пуля ПВО в Конотопе на Сумщине
- 79-летний житель Конотопа умер в больнице после ранения пулей ПВО во время российской атаки 30 сентября.
- Городской голова Конотопа призвал граждан избегать пребывания возле окон во время работы ПВО.
Вечером 3 октября в больнице умер 79-летний житель Конотопа. Он получил ранение от пули противовоздушной обороны во время российской атаки 30 сентября.
Пуля ПВО ранила мужчину в живот. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Конотопа Артема Семенихина.
Как умер житель Конотопа, которого ранила пуля ПВО?
Мужчина был ранен в центре города – пуля ПВО попала ему в живот. Пострадавшего срочно госпитализировали и провели операцию. Врачи боролись за его жизнь в течение четырех суток, однако 3 октября он умер в больнице.
Мэр города призвал граждан не подходить к окнам и избегать пребывания на улице во время работы противовоздушной обороны.
Что известно об обстреле Конотопа, во время которого пуля ПВО попала в мужчину?
В Конотопе в Сумской области слышали серию взрывов из-за атаки БпЛА, работала ПВО.
Ранения от работы ПВО получил 79 летний мужчина. Его немедленно госпитализировали, пришлось удалить ему почку и часть тонкого кишечника. Он также потерял два литра крови. Его состояние стабильно оставалось тяжелым.