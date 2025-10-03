Вечером 3 октября в больнице умер 79-летний житель Конотопа. Он получил ранение от пули противовоздушной обороны во время российской атаки 30 сентября.

Пуля ПВО ранила мужчину в живот. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Конотопа Артема Семенихина.

Как умер житель Конотопа, которого ранила пуля ПВО?

Мужчина был ранен в центре города – пуля ПВО попала ему в живот. Пострадавшего срочно госпитализировали и провели операцию. Врачи боролись за его жизнь в течение четырех суток, однако 3 октября он умер в больнице.

Мэр города призвал граждан не подходить к окнам и избегать пребывания на улице во время работы противовоздушной обороны.

Что известно об обстреле Конотопа, во время которого пуля ПВО попала в мужчину?