3 октября, 23:54
Умер мужчина, которого ранила пуля ПВО в Конотопе на Сумщине

Сергей Попович
Основные тезисы
  • 79-летний житель Конотопа умер в больнице после ранения пулей ПВО во время российской атаки 30 сентября.
  • Городской голова Конотопа призвал граждан избегать пребывания возле окон во время работы ПВО.

Вечером 3 октября в больнице умер 79-летний житель Конотопа. Он получил ранение от пули противовоздушной обороны во время российской атаки 30 сентября.

Пуля ПВО ранила мужчину в живот. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Конотопа Артема Семенихина.

Как умер житель Конотопа, которого ранила пуля ПВО?

Мужчина был ранен в центре города – пуля ПВО попала ему в живот. Пострадавшего срочно госпитализировали и провели операцию. Врачи боролись за его жизнь в течение четырех суток, однако 3 октября он умер в больнице.

Мэр города призвал граждан не подходить к окнам и избегать пребывания на улице во время работы противовоздушной обороны.

Что известно об обстреле Конотопа, во время которого пуля ПВО попала в мужчину?

  • В Конотопе в Сумской области слышали серию взрывов из-за атаки БпЛА, работала ПВО.

  • Ранения от работы ПВО получил 79 летний мужчина. Его немедленно госпитализировали, пришлось удалить ему почку и часть тонкого кишечника. Он также потерял два литра крови. Его состояние стабильно оставалось тяжелым.