3 жовтня, 23:54
2

Помер чоловік, якого поранила куля ППО у Конотопі на Сумщині

Сергій Попович
Основні тези
  • 79-річний мешканець Конотопа помер у лікарні після поранення кулею ППО під час російської атаки 30 вересня.
  • Міський голова Конотопа закликав громадян уникати перебування біля вікон під час роботи ППО.

Увечері 3 жовтня в лікарні помер 79-річний мешканець Конотопа. Він отримав поранення від кулі протиповітряної оборони під час російської атаки 30 вересня.

Куля ППО поранила чоловіка у живіт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.

Як помер житель Конотопа, якого поранила куля ППО?

Чоловіка було поранено в центрі міста – куля ППО влучила йому в живіт. Постраждалого терміново госпіталізували та провели операцію. Лікарі боролися за його життя протягом чотирьох діб, проте 3 жовтня він помер у лікарні.

Мер міста закликав громадян не підходити до вікон та уникати перебування на вулиці під час роботи протиповітряної оборони.

Що відомо про обстріл Конотопа, під час якого куля ППО влучила у чоловіка?

  • У Конотопі на Сумщині чули серію вибухів через атаку БпЛА, працювала ППО.

  • Поранення від роботи ППО отримав 79 річний чоловік. Його негайно госпіталізували, довелося видалити йому нирку та частину тонкого кишківника. Він також втратив два літри крові. Його стан стабільно залишався тяжким.