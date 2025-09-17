В Конотопе снова прогремели взрывы
- Вечером 17 сентября, около 23:44, в Конотопе прогремели взрывы во время атаки российских беспилотников.
- Днем 17 сентября город уже атаковали как минимум 5 вражеских дронов, которые нанесли удар по объекту инфраструктуры.
Вечером среды, 17 сентября, российские военные продолжили атаковать Украину беспилотниками. В частности, около 23:44 в Конотопе снова прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу на тот момент объявили в трех районах Сумской области.
Смотрите также Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"
Что известно о взрывах в Конотопе 17 сентября?
Воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников в 23:14 объявили в Сумском районе области, а чуть позже, в 23:22, – в Конотопском и Роменском районах.
О взрывах в Конотопе корреспонденты Суспильного сообщили в 23:44.
К слову, Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА в направлении Белополья в 23:19, а в 23:58 – курсом на Лебедин с севера.
К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Атака на Конотоп днем 17 сентября: что известно
- Напомним, днем в среду воздушную тревогу в Конотопском районе уже объявляли в 13:52. Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности ударных БпЛА.
- Около 14:30 в Конотопе раздались звуки взрывов.
- Городской голова Артем Семенихин подтвердил атаку как минимум 5 вражеских дронов. Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры, который уже был разрушен вражескими обстрелами.