У Конотопі знову пролунали вибухи

Увечері середи, 17 вересня, російські військові продовжили атакувати Україну безпілотниками. Зокрема, близько 23:44 в Конотопі знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряну тривогу на той момент оголосили в трьох районах Сумської області.

Що відомо про вибухи в Конотопі 17 вересня?

Повітряну тривогу через ворожі безпілотники о 23:14 оголосили в Сумському районі області, а трохи згодом, о 23:22, – у Конотопському та Роменському районах.

Атака на Конотоп удень 17 вересня: що відомо