Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряну тривогу на той момент оголосили в трьох районах Сумської області.
Що відомо про вибухи в Конотопі 17 вересня?
Повітряну тривогу через ворожі безпілотники о 23:14 оголосили в Сумському районі області, а трохи згодом, о 23:22, – у Конотопському та Роменському районах.
Атака на Конотоп удень 17 вересня: що відомо
- Нагадаємо, удень середи повітряну тривогу в Конотопському районі вже оголошували о 13:52. Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку ударних БпЛА.
- Близько 14:30 в Конотопі пролунали звуки вибухів.
- Міський голова Артем Семеніхін підтвердив атаку щонайменше 5 ворожих дронів. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, який уже був зруйнований ворожими обстрілами.