Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу на тот момент объявили в трех районах Сумской области.

Что известно о взрывах в Конотопе 17 сентября?

Воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников в 23:14 объявили в Сумском районе области, а чуть позже, в 23:22, – в Конотопском и Роменском районах.

Атака на Конотоп днем 17 сентября: что известно