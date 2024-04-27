В корпусах была почти тысяча человек: Терехов рассказал детали удара по медкомплексу в Харькове
Источник:Игорь Терехов
Ночью 27 апреля россияне ударили ракетами по Харькову. Враг попал в медицинский комплекс, в котором на момент атаки было более тысячи человек.
Мэр города Игорь Терехов рассказал подробности террористического обстрела. Он уточнил, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения. Благодаря этому массовых жертв удалось избежать.
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Что известно об атаке на Харьков
Взрывы в Харькове прогремели после полуночи. Тогда местные власти сообщили, что враг ударил возле медучреждения в Салтовском районе.
Под утро мэрия обнародовала более подробную информацию. По словам Терехова, в корпусах медучреждения на момент ракетного обстрела находились более 1000 человек – 900 пациентов и две с половиной сотни персонала.
К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения – в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших,
– сообщил он.
Всего от взрывной волны пострадало несколько зданий: выбиты стекла, повреждены крыши. Также повреждены линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации. На месте работают все соответствующие службы.
Что известно о раненых
В результате обстрела города один раненый человек – он находился в стенах медучреждения, неподалеку от которого случился "прилет". К счастью, она получила травмы легкой степени.
Журналисты Общественное сообщали, что это – пациентка медучреждения. Пострадала женщина среднего возраста, ей осколками стекла посекло голову.
Ночью Россия массированно обстреляла Украину
- Отметим, что ночью 27 апреля масштабная воздушная тревога раздавалась по всей Украине. Враг снова атаковал наши города дронами и ракетами, в частности "Кинжалами".
- ПВО работала в разных регионах Украины. Известно, что под атакой оказались объекты в Днепропетровской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
- Министр энергетики Украины сообщил, что под атакой оказались объекты энергетики. По его словам, есть повреждения.
- Также пока известно о 1 раненом в результате обстрела – энергетик получил контузию.