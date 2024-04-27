У корпусах була майже тисяча людей: Терехов розповів деталі удару по медкомплексу в Харкові
Джерело:Ігор Терехов
Уночі 27 квітня росіяни вдарили ракетами по Харкову. Ворог поцілив у медичний комплекс, в якому на момент атаки було більш ніж тисяча людей.
Мер міста Ігор Терехов розповів подробиці терористичного обстрілу. Він уточнив, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу. Завдяки цьому масових жертв вдалось уникнути.
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Що відомо про атаку на Харків
Вибухи у Харкові пролунали після опівночі. Тоді місцева влада повідомила, що ворог вдарив біля медзакладу у Салтівському районі.
Під ранок мерія оприлюднила детальнішу інформацію. За словами Терехова, у корпусах медзакладу на момент ракетного обстрілу перебували більш ніж 1000 людей – 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу.
На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу – в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих,
– повідомив він.
Загалом від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи. Також пошкоджені лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. На місці працюють усі відповідні служби.
Правоохоронці уточнили, що внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус. Саме у корпусі, який пошкодило, на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 працівників лікарні. Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси.
За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад з РСЗВ С-300.
Що відомо про поранених
Внаслідок обстрілу міста поранена одна людина – це жінка 1970 року народження. Вона перебувала у стінах медзакладу, неподалік якого трапився "приліт".
На щастя, постраждала зазнала травм легкого ступеня. Їй уламками скла посікло голову.
Вночі Росія масовано обстріляла Україну
- Зазначимо, що вночі 27 квітня масштабна повітряна тривога лунала по всій Україні. Ворог знову атакував наші міста дронами та ракетами, зокрема, "Кинджалами".
- ППО працювала в різних регіонах України. Наразі відомо, що під атакою опинилися об'єкти у Дніпропетровській, Львівській та Івано-Франківській областях.
- Міністр енергетики України повідомив, що під атакою опинилися об'єкти енергетики. За його словами, є пошкодження.
- Також наразі відомо про 1 пораненого внаслідок обстрілу – енергетик отримав контузію.