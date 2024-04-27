У корпусах була майже тисяча людей: Терехов розповів деталі удару по медкомплексу в Харкові

Уночі 27 квітня росіяни вдарили ракетами по Харкову. Ворог поцілив у медичний комплекс, в якому на момент атаки було більш ніж тисяча людей.

Мер міста Ігор Терехов розповів подробиці терористичного обстрілу. Він уточнив, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу. Завдяки цьому масових жертв вдалось уникнути.

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Що відомо про атаку на Харків

Вибухи у Харкові пролунали після опівночі. Тоді місцева влада повідомила, що ворог вдарив біля медзакладу у Салтівському районі.

Під ранок мерія оприлюднила детальнішу інформацію. За словами Терехова, у корпусах медзакладу на момент ракетного обстрілу перебували більш ніж 1000 людей – 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу.

На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу – в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих,

– повідомив він.

Загалом від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи. Також пошкоджені лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. На місці працюють усі відповідні служби.

У Нацполіції повідомили, що за фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронці уточнили, що внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус. Саме у корпусі, який пошкодило, на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 працівників лікарні. Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси.

За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад з РСЗВ С-300.

Що відомо про поранених

Внаслідок обстрілу міста поранена одна людина – це жінка 1970 року народження. Вона перебувала у стінах медзакладу, неподалік якого трапився "приліт".

На щастя, постраждала зазнала травм легкого ступеня. Їй уламками скла посікло голову.

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