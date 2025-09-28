Прокладываем серьезную "трассу": авиаэксперт назвал самые ценные поражения в Крыму
- Украинские силы успешно уничтожают российские системы С-400 и С-500, что значительно ослабляет обороноспособность России в Крыму.
- Уничтожены вражеские радары "Каста", "Подлет", и самолеты Бе-12 и Ан-26, что важно для контроля над подводными и надводными целями в Черном море.
В последнее время украинским силам удается наносить мощные удары по территории временно оккупированного Крыма. Противник насыщает полуостров большим количеством противовоздушных систем, однако безрезультатно.
Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал в эфире 24 Канала, что над ослаблением военных возможностей россиян в Крыму работают не только сотрудники ГУР, но и СБУ. В августе 2025 года они атаковали примерно 13 российских целей.
"Они были связаны с радиолокаторами, электронной разведкой и средствами РЭБ", – сказал он.
Как украинские силы работают в Крыму?
Константин Криволап отметил, что сотрудники СБУ поразили локатор С-400.
Это 70% стоимости всего комплекса. Также потерпел поражение радар С-500. Россияне сейчас называют ее своей лучшей системой противоракетной обороны. Они говорят, что она может сбивать даже спутники,
– отметил он.
Кроме того, Украина постоянно уничтожает российские С-400. Оккупантам каждый раз приходится завозить новые установки. По словам эксперта по авиации, их осталось не так много, поэтому нужно продолжать и дальше их атаковать.
Также нашим военным удалось уничтожить вражеские станции "Каста" и "Подлет".
Они обнаруживали цели, которые низко летают. Затем начались операции ГУР. Состоялись запуски дронов по двум самолетам Бе-12. Они занимались выявлением всех подводных и надводных целей в акватории Черного моря,
– подчеркнул Константин Криволап.
Таких воздушных судов в России осталось мало. Украина уже уничтожила их половину или треть.
Также были уничтожены Ан-26, которые выполняли функцию разведывательных и транспортных самолетов.
Криволап добавил, что наши спецслужбы также хорошо поработали с российскими установками типа "Небо". Это мощная разработка еще советских времен, которая позволяет видеть на расстоянии 400 километров все, что движется над водой, по воде и в воздухе.
"Мы прокладываем очень серьезную "трассу", чтобы иметь возможность уничтожать все, что есть в Крыму", – подчеркнул он.
Что известно о поражении вражеской техники в Крыму?
Украинским силам, вероятно, удалось уничтожить радиоэлектронную станцию "Каста-2Е2" в Крыму. Там вспыхнул пожар, оккупанты пытались замаскировать это.
Россия потеряла 2 противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это очень важное достижение для Украины, ведь они могли обнаруживать наши морские дроны.
Во время рейда спецназа в Крыму удалось уничтожить 2 российских Ан-26. Кроме того, под поражением оказались радиолокационные станции россиян.