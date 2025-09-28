В последнее время украинским силам удается наносить мощные удары по территории временно оккупированного Крыма. Противник насыщает полуостров большим количеством противовоздушных систем, однако безрезультатно.

Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал в эфире 24 Канала, что над ослаблением военных возможностей россиян в Крыму работают не только сотрудники ГУР, но и СБУ. В августе 2025 года они атаковали примерно 13 российских целей.

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

"Они были связаны с радиолокаторами, электронной разведкой и средствами РЭБ", – сказал он.

Как украинские силы работают в Крыму?

Константин Криволап отметил, что сотрудники СБУ поразили локатор С-400.

Это 70% стоимости всего комплекса. Также потерпел поражение радар С-500. Россияне сейчас называют ее своей лучшей системой противоракетной обороны. Они говорят, что она может сбивать даже спутники,

– отметил он.

Кроме того, Украина постоянно уничтожает российские С-400. Оккупантам каждый раз приходится завозить новые установки. По словам эксперта по авиации, их осталось не так много, поэтому нужно продолжать и дальше их атаковать.

Также нашим военным удалось уничтожить вражеские станции "Каста" и "Подлет".

Они обнаруживали цели, которые низко летают. Затем начались операции ГУР. Состоялись запуски дронов по двум самолетам Бе-12. Они занимались выявлением всех подводных и надводных целей в акватории Черного моря,

– подчеркнул Константин Криволап.

Таких воздушных судов в России осталось мало. Украина уже уничтожила их половину или треть.

Также были уничтожены Ан-26, которые выполняли функцию разведывательных и транспортных самолетов.

Криволап добавил, что наши спецслужбы также хорошо поработали с российскими установками типа "Небо". Это мощная разработка еще советских времен, которая позволяет видеть на расстоянии 400 километров все, что движется над водой, по воде и в воздухе.

"Мы прокладываем очень серьезную "трассу", чтобы иметь возможность уничтожать все, что есть в Крыму", – подчеркнул он.

Что известно о поражении вражеской техники в Крыму?