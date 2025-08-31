Вечером воскресенья, 31 августа, неспокойно было во временно оккупированном Крыму. Россияне жалуются на атаку неизвестных беспилотников.

В частности, взрывы прогремели вблизи аэродромов "Саки" и "Бельбек". Об этом сообщают телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Крыму 31 августа?

Местные пишут о громком взрыве в Бахчисарайском районе – со стороны аэродрома "Бельбек". Также громко в Новофедоровке – возле аэродрома "Саки".

В то же время местные мониторинговые каналы сообщали о возможной массовой дроновой атаке в Каче, Бельбеке и Севастополе со стороны моря.

Интересно! На фоне взрывов в Крыму военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" заявило, что на полуострове оккупанты несут потери. "Скоро путинистов ждут новости, которые им не понравятся", – написали агенты.

По состоянию на 19:24 было известно о запуске российской ПВО 4 ракет из района Гвардейского, а в 19:40 – не менее 8. "Слышны взрывы. Непонятно – прилеты или сбивают", – говорится в сообщении.

Также противовоздушная оборона не утихает в Новофедоровке, а взрывы слышны даже в Евпатории. Кроме того, ракеты запускали и в Симферопольском районе.

Активисты движения "Желтая лента" сообщают, что слышат прилеты и взрывы. Спасибо Силам обороны Украины, что работаете и постепенно освобождаете наш Крым от присутствия оккупантов,

– написали в движении сопротивления.

Потери оккупантов в Крыму: последние новости