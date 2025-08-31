В Крыму возле аэродромов раздаются взрывы: оккупанты жалуются на налет неизвестных дронов
- В разных районах оккупированного Крыма прогремели взрывы, что, вероятно, связано с атакой неизвестных дронов.
- На полуострове работает российская ПВО, в частности вечером 31 августа громко было вблизи аэродромов "Саки" и "Бельбек".
Вечером воскресенья, 31 августа, неспокойно было во временно оккупированном Крыму. Россияне жалуются на атаку неизвестных беспилотников.
В частности, взрывы прогремели вблизи аэродромов "Саки" и "Бельбек". Об этом сообщают телеграмм-каналы, передает 24 Канал.
Смотрите также Ракета "Фламинго" долетит до Москвы и даже до Ирана: почему ее так назвали и чего ждать России
Что известно о взрывах в Крыму 31 августа?
Местные пишут о громком взрыве в Бахчисарайском районе – со стороны аэродрома "Бельбек". Также громко в Новофедоровке – возле аэродрома "Саки".
В то же время местные мониторинговые каналы сообщали о возможной массовой дроновой атаке в Каче, Бельбеке и Севастополе со стороны моря.
Интересно! На фоне взрывов в Крыму военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" заявило, что на полуострове оккупанты несут потери. "Скоро путинистов ждут новости, которые им не понравятся", – написали агенты.
По состоянию на 19:24 было известно о запуске российской ПВО 4 ракет из района Гвардейского, а в 19:40 – не менее 8. "Слышны взрывы. Непонятно – прилеты или сбивают", – говорится в сообщении.
Также противовоздушная оборона не утихает в Новофедоровке, а взрывы слышны даже в Евпатории. Кроме того, ракеты запускали и в Симферопольском районе.
Активисты движения "Желтая лента" сообщают, что слышат прилеты и взрывы. Спасибо Силам обороны Украины, что работаете и постепенно освобождаете наш Крым от присутствия оккупантов,
– написали в движении сопротивления.
Потери оккупантов в Крыму: последние новости
- Украинские спецназовцы подразделения "Примары" ГУР поразили российскую радиолокационную станцию 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".
- Силы специальных операций ВСУ провели специальные действия, в результате чего выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии России.
- ВМС ВСУ уничтожили пункт базирования БпЛА "Форпост" (Mohajer-6) на аэродроме "Херсонес" в Севастополе.