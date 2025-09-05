В Лозовой на Харьковщине произошел прорыв на дамбе в результате последних атак
- В Лозовой на Харьковщине произошел прорыв на дамбе из-за вражеского обстрела, повреждены 2 многоквартирных дома и электросети.
- У части горожан нет света.
В результате вражеского обстрела Лозовой 4 сентября возникла аварийная ситуация на большой дамбе. Там произошел прорыв.
В ночь на 4 сентября Лозовский район оказался под атакой русских дронов. Там были повреждены 2 многоквартирных дома и электросети. От электроснабжения отключено около 40 тысяч абонентов в Лозовой и около 700 абонентов в 6 населенных пунктах Близнюковской общины, передает 24 Канал.
Что известно о последствиях атаки на Лозовую?
Как сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, в городе еще продолжаются восстановительные работы. По его словам, энергетики работают непрерывно, однако ситуация остается сложной.
Большая часть лозовчан до сих пор без света. Графиков почасовых включений и уверенных прогнозов пока нет,
– заявил городской голова.
Он уточнил, что критическая инфраструктура работает. Часть – на альтернативных источниках. Вода подается бесперебойно.
Также в результате обстрелов и перепадов электропитания возникла аварийная ситуация на большой дамбе. Бригады "Лозоваводосервиса" ликвидируют прорыв.
Что известно о последних обстрелах Лозовой?
- В ночь на 5 августа Лозовая на Харьковщине подверглась самой массированной атаке с начала полномасштабной войны.
- В течение двух часов враг атаковал Лозовую более 30 ударными беспилотниками типа "Герань-2".
- В результате массированной атаки на Лозовую погибли два человека, среди которых дежурный механик, еще 13 человек получили ранения, в том числе двое детей.
- Поврежден был железнодорожный вокзал, критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Произошли перебои с водо- и электроснабжением.