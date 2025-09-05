Укр Рус
5 вересня, 10:27
У Лозовій на Харківщині стався прорив на дамбі внаслідок останніх атак

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У Лозовій на Харківщині стався прорив на дамбі через ворожий обстріл, пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та електромережі.

  • У частини містян немає світла.

     

Внаслідок ворожого обстрілу Лозової 4 вересня виникла аварійна ситуація на великій дамбі. Там стався прорив.

У ніч проти 4 вересня Лозівський район опинився під атакою російських дронів. Там було пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та електромережі. Від електропостачання відключено близько 40 тисяч абонентів у Лозовій та майже 700 абонентів у 6 населених пунктах Близнюківської громади, передає 24 Канал.

Що відомо про наслідки атаки на Лозову?

Як повідомив мер Лозової Сергій Зеленський, у місті ще тривають відновлювальні роботи. За його словами, енергетики працюють безперервно, однак ситуація залишається складною. 

Більша частина лозівчан досі без світла. Графіків погодинних включень та впевнених прогнозів наразі немає,
 – заявив міський голова.

Він уточнив, що критична інфраструктура працює. Частина – на альтернативних джерелах. Вода у місті подається безперебійно. 

Також внаслідок обстрілу та перепадів електроживлення виникла аварійна ситуація на великій дамбі. Бригади "Лозоваводосервісу" ліквідовують прорив. 

Що відомо про останні обстріли Лозової?

  • У ніч на 5 серпня Лозова на Харківщині зазнала наймасованішої атаки з початку повномасштабної війни.
  • Впродовж двох годин ворог атакував Лозову понад 30 ударними безпілотниками типу "Герань-2".
  • Унаслідок масованої атаки на Лозову загинуло двоє людей, серед яких черговий механік, ще 13 осіб отримали поранення, зокрема двоє дітей.
  • Пошкоджено було залізничний вокзал, критичну інфраструктуру, багатоповерхівки та приватний сектор. Сталися перебої з водо- та електропостачанням.