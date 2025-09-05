У Лозовій на Харківщині стався прорив на дамбі внаслідок останніх атак
- У Лозовій на Харківщині стався прорив на дамбі через ворожий обстріл, пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та електромережі.
У частини містян немає світла.
Внаслідок ворожого обстрілу Лозової 4 вересня виникла аварійна ситуація на великій дамбі. Там стався прорив.
У ніч проти 4 вересня Лозівський район опинився під атакою російських дронів. Там було пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та електромережі. Від електропостачання відключено близько 40 тисяч абонентів у Лозовій та майже 700 абонентів у 6 населених пунктах Близнюківської громади, передає 24 Канал.
Що відомо про наслідки атаки на Лозову?
Як повідомив мер Лозової Сергій Зеленський, у місті ще тривають відновлювальні роботи. За його словами, енергетики працюють безперервно, однак ситуація залишається складною.
Більша частина лозівчан досі без світла. Графіків погодинних включень та впевнених прогнозів наразі немає,
– заявив міський голова.
Він уточнив, що критична інфраструктура працює. Частина – на альтернативних джерелах. Вода у місті подається безперебійно.
Також внаслідок обстрілу та перепадів електроживлення виникла аварійна ситуація на великій дамбі. Бригади "Лозоваводосервісу" ліквідовують прорив.
Що відомо про останні обстріли Лозової?
- У ніч на 5 серпня Лозова на Харківщині зазнала наймасованішої атаки з початку повномасштабної війни.
- Впродовж двох годин ворог атакував Лозову понад 30 ударними безпілотниками типу "Герань-2".
- Унаслідок масованої атаки на Лозову загинуло двоє людей, серед яких черговий механік, ще 13 осіб отримали поранення, зокрема двоє дітей.
- Пошкоджено було залізничний вокзал, критичну інфраструктуру, багатоповерхівки та приватний сектор. Сталися перебої з водо- та електропостачанням.