В Луцке уже в третий раз прогремели взрывы
Россияне продолжают атаковать Украину с помощью ракет и БпЛА. Во время обстрела в Луцке уже в третий раз за ночь и утро прозвучали взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного, местные телеграм-каналы и Воздушные силы ВСУ.
Что известно о взрывах в Луцке?
Воздушная тревоги на территории Волынской области продолжается с 07:48. До того ночью тоже объявляли опасность. Воздушные силы около 08:17 сообщали о вражеском беспилотнике, который двигался в направлении Луцка из Ровенской области.
Вскоре после этого было громко в городе.
В Луцке снова слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного,
– говорится в сообщении.
Что известно о ночной атаке?
- Напомним, первые взрывы в Луцке услышали в 03:04, город находился под атакой дронов и ракет. Позже Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении крылатой ракеты из Ровенской области в направлении Луцка, снова было громко.
- Также россияне атаковали Закарпатье, россияне нанесли ракетный удар по Мукачевщине, разрушив складские помещения и вызвав пожар; 12 человек получили травмы, на месте работают экстренные службы.
- Кроме того, российские войска утром 21 августа нанесли комбинированный удар по Львову. Предварительно, в результате атаки один человек погиб, 2 – травмированы. Также известно о повреждении десятка жилых домов.