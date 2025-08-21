Россияне продолжают атаковать Украину с помощью ракет и БпЛА. Во время обстрела в Луцке уже в третий раз за ночь и утро прозвучали взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного, местные телеграм-каналы и Воздушные силы ВСУ.

Что известно о взрывах в Луцке?

Воздушная тревоги на территории Волынской области продолжается с 07:48. До того ночью тоже объявляли опасность. Воздушные силы около 08:17 сообщали о вражеском беспилотнике, который двигался в направлении Луцка из Ровенской области.

Вскоре после этого было громко в городе.

В Луцке снова слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного,

– говорится в сообщении.

Что известно о ночной атаке?