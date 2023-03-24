Лучанка пыталась продать 11-месячного младенца: в какую сумму женщина оценила жизнь ребенка

23-летняя жительница Луцка родила дома мальчика, которого сразу отдала своей 26-летней подружке, чтобы та заботилась о нем. Затем женщина решила продать ребенка, чтобы улучшить свое материальное положение.

Злоумышленница начала искать людей, которым можно было продать 11-месячного младенца. Именно так женщину и разоблачила полиция.

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В какую сумму лучанка оценила жизнь ребенка

По результатам следствия, волынянка пыталась продать ребенка своей подружке за 30 000 долларов. К счастью, оперативники внутренней безопасности и следователи полиции Волыни предотвратили преступление. Ребенка передали врачам.

Лучанка пыталась продать младенца / Фото Национальная полиция Украины

Горе-опекунке объявили о подозрении по части 3 статьи 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, после изучения всех обстоятельств и фактов действиям матери будет также предоставлена правовая квалификация.

Решается вопрос об избрании меры пресечения участницам преступления.

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